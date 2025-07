Calciomercato Genoa, dopo Ahanor in uscita anche De Winter! Parte l’asta per il difensore in attesa dell’ufficialità di Obrador

Il Genoa ha ufficializzato la cessione del giovane difensore Honest Ahanor all’Atalanta. Il classe 2008, tra i più promettenti talenti del vivaio rossoblù, si trasferisce a Bergamo in un’operazione complessiva da 23 milioni di euro. L’accordo prevede 17 milioni di parte fissa, 3 milioni di bonus facilmente raggiungibili, ulteriori 3 milioni legati a obiettivi variabili e una clausola del 5% sulla futura rivendita.

Ahanor, che ha collezionato sei presenze in Serie A nella scorsa stagione, è pronto per il salto in Champions League. Su Instagram ha salutato il club con parole cariche di affetto, ringraziando dirigenti, allenatori e tifosi per il supporto ricevuto. Il suo passaggio all’Atalanta rappresenta una delle operazioni più redditizie nella storia recente del Genoa per un giovane prodotto del settore giovanile.

Intanto, il mercato in uscita continua a muoversi. Koni De Winter, difensore belga classe 2002, resta al centro dell’attenzione. Dopo il passo indietro del Bologna, che ha scelto David Vitik, restano in corsa Tottenham, Crystal Palace, Bournemouth e Inter. Proprio il club nerazzurro, secondo indiscrezioni, potrebbe inserirlo in una trattativa con Valentin Carboni. Sempre l’Inter avrebbe sondato il terreno anche per Morten Frendrup, centrocampista danese classe 2001, valutato circa 25 milioni dal Genoa.

In uscita anche Elia Petrelli, attaccante arrivato dalla Juventus nell’ambito dell’operazione Rovella. Dopo un passaggio poco brillante a Forlì in Serie C, è vicino alla rescissione consensuale.

Sul fronte acquisti, i rossoblù attendono il via libera del Real Madrid per Rafael Obrador, terzino spagnolo classe 2004, considerato l’erede naturale di Ahanor. In attacco resta monitorata la pista che porta a Casper Tengstedt, attaccante danese del Benfica, ma senza particolare urgenza.

Lunedì, intanto, al centro sportivo “Signorini” comincerà ufficialmente la nuova stagione del Genoa, con i nuovi acquisti Nicolae Stanciu, Andri Fannar Baldursson (Ellertsson) e Albert Grønbæk già attesi in campo per il raduno.