Calciomercato Genoa, nuovo colpo in arrivo per la prossima stagione: arriva Toljan a parametro zero!

Il calciomercato del Genoa comincia a prendere forma con un’operazione importante in vista della prossima stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossoblù ha praticamente chiuso l’accordo per l’ingaggio di Jeremy Toljan, esterno destro classe 1994, attualmente in scadenza di contratto con il Sassuolo.

Dopo un campionato da protagonista in Serie B con la maglia neroverde — 34 presenze e ben 7 assist — Toljan è pronto a rilanciarsi nel massimo campionato italiano, indossando la maglia del Genoa. La sua esperienza, la duttilità tattica e la capacità di spinta sulla fascia lo rendono un innesto di qualità per la rosa ligure, che punta a consolidarsi in Serie A.

Il tecnico Patrick Vieira, confermato sulla panchina del Grifone anche per la stagione 2025/2026 salvo clamorosi colpi di scena, avrà così a disposizione un profilo esperto e affidabile. Toljan, cresciuto calcisticamente in Germania e con esperienze anche in Bundesliga e in Europa League, può offrire tanto sia in fase difensiva che offensiva, adattandosi perfettamente ai moduli moderni richiesti dal calcio di oggi.

Con l’arrivo del laterale ex Sassuolo, il Genoa lancia un segnale chiaro: la volontà è quella di iniziare il mercato con scelte mirate e funzionali al progetto tecnico. L’acquisto a parametro zero rappresenta anche un’operazione economicamente intelligente, confermando la linea di gestione sostenibile del club.

L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, ma l’accordo tra le parti è ormai definito. Il Genoa si prepara così a vivere un’estate da protagonista sul fronte calciomercato, e Jeremy Toljan potrebbe essere solo il primo tassello di un progetto ambizioso.