Il Genoa vuole Younes in prestito: l’esterno di Ancelotti sta recuperando da un infortunio e in maglia azzurra rischia di avere poco spazio

Il Genoa torna prepotentemente su Younes, esterno d’attacco in forza al Napoli. Il 25enne, che dal 2015 era all’Ajax, da cui è andato via a parametro zero, lo scorso luglio ha firmato, per il club di De Laurentiis, ma fino all’ultimo il Grifone ha sperato di battere la concorrenza per farlo giocare al Marassi. Younes, finora, è rimasto ai box per un problema al tendine d’Achille, ma è ormai ristabilito. Il caso vuole che Ancelotti possa averlo a disposizione proprio per la sfida contro il Genoa: sarà l’occasione per i rossoblù di vederlo da vicino ed eventualmente chiederlo in prestito. Younes, infatti, vista la folta concorrenza in maglia azzurra rischierebbe di giocare poco.