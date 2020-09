Calciomercato Genoa: si cerca una punta. Pavoletti, Sanabria o la suggestione Balotelli

Calciomercato Genoa: dopo le partenze di Pinamonti e Favilli, il club ligure è alla ricerca di una punta. Sanabria, Pavoletti o Balotelli i nomi

Il calciomercato del Genoa è in continuo movimento. Faggiano è attivissimo per completare la rosa da consegnare a Maran e ha a disposizione sedici giorni per arrivare all’attaccante (Sanabria in pole, ma resiste la suggestione Balotelli), a un altro difensore e, probabilmente, a un esterno offensivo capace di diventare l’alternativa a Czyborra.

Dopo le partenze di Favilli (Verona) e Pinamonti (Inter) la priorità è trovare un centravanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il nome nuovo là davanti è sicuramente quello di Sanabria: per il suo ritorno è in corso una trattativa con il Betis Siviglia. Da dove ufficialmente arrivano segnali di chiusura, anche se in realtà la pista è tutt’altro che chiusa.

L’idea del diesse Faggiano sarebbe quella di non arrivare a perfezionare l’acquisto della punta all’ultimo giorno di mercato, ma la priorità è soltanto centrare l’uomo giusto. Oggi appare più sfumata, ma non è tramontata l’idea di un ritorno di Pavoletti in rossoblù ma il Grifone ha dubbi sull’integrità fisica dell’attaccante. Sullo sfondo rimane vivo il nome di Balotelli, che sta cercando una piazza di prestigio dove provare a riaffermarsi.