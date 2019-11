Calciomercato Genoa: si valuta l’ipotesi Ben Arfa per l’attacco

Calciomercato Genoa: oltre allo svedese Tankovic, in casa Genoa si valuta anche l’ipotesi di tesserare lo svincolato Ben Arfa

Il grave infortunio occorso a Kouamè ha obbligato il Genoa a guardarsi intorno per sopperire all’assenza dell’attaccante. Oltre a Tankovic, Preziosi starebbe pensando anche ad uno svincolato di lusso: Ben Arfa.

Come riporta Gianluca Di Marzio, Ben Arfa è rimasto svincolato dopo l’avventura con il Rennes, con il quale aveva firmato, due estati fa, un contratto annuale. Il francese era stato vicinissimo al Genoa in estate, dopo che aveva parlato a lungo con Andreazzoli in occasione di un’amichevole giocata in Francia dai rossoblù.