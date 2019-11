Calciomercato Genoa: trovato il sostituto di Kouamè, ecco Muamer Tankovic

Il Genoa sembrerebbe aver trovato il sostituto di Christian Kouame: sarà lo svedese Muamer Tankovic dell’Hammarby

Enrico Preziosi sembrerebbe aver trovato il sostituto dell’infortunato Christian Kouame. Come riporta Gianluca Di Marzio, si tratta di Muamer Tankovic, ala sinistra svedese classe 1996. Ventotto presenze nel campionato svedese e 14 gol segnati.

Tankovic è cresciuto tra i settori giovanili di Fulham e AZ Alkamaar, per poi tornare in Svezia, all’Hammarby. Il talentino svedese ha già vestito la maglia della Nazionale svedese e sarebbe lui l’obiettivo numero uno per il mercato di gennaio.