Calciomercato Genoa: secondo quanto riporta Di Marzio sarebbe vicino l’arrivo di Antonio Candreva. Si tratta anche Reca

Nuova avventura in Liguria per Antonio Candreva? Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio l’esterno nerazzurro sarebbe vicino al passaggio in rossoblù. Si cerca l’intesa definitiva con l’Inter ma il Genoa è determinato a chiudere.

Inoltre il Grifone sta trattando anche Reca, in uscita dall’Atalanta. La trattativa è in fase avanzata.