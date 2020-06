Durante la conferenza stampa in vista della ripresa del campionato, Pep Guardiola ha annunciato il mancato rinnovo di Leroy Sané con il City

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, si è così espresso sul futuro del proprio attaccante, Leroy Sané, sempre più accostato al Bayern Monaco:

«Ha già dichiarato di non voler prolungare. Se vuole andarsene o succederà questa estate o quando terminerà il suo attuale accordo. Il club mi ha parlato un paio di volte di questa situazione, ha rifiutato il rinnovo e vuole giocare in un altro club. Penso che tutti lo sappiano e se alla fine di questa stagione sarà possibile trovare un accordo con un nuovo club se ne andrà, altrimenti resterà fino alla fine del suo contratto attuale. Sono deluso ovviamente perché quando facciamo un’offerta a un giocatore è perché lo vogliamo. Abbiamo provato a rinnovare prima dell’infortunio ma anche dopo, e ha sempre rifiutato. Ho detto molte volte che voglio giocatori che abbiano voglia di giocare per questo club. E’ un ragazzo molto gentile e io gli voglio bene. E’ educato e ha una bella famiglia alle spalle. Non ho niente contro di lui, ma ha deciso che vuole un’altra avventura per proseguire la propria carriera. Noi pensiamo ad aiutarlo fino a che sarà con la nostra maglia addosso»