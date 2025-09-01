Calciomercato, Gundogan verso l’addio al City: trattativa aperta con questo club. Ecco quale può essere la destinazione del tedesco

Una importante di mercato scuote le ultime, frenetiche ore della sessione estiva. Il Galatasaray è in trattativa avanzata per ingaggiare il centrocampista tedesco Ilkay Gündogan dal Manchester City. L’operazione, emersa a sorpresa, è concreta e sta procedendo rapidamente, con il potenziale per diventare uno dei colpi più inattesi di tutta l’estate.

Secondo le ultime indiscrezioni, il club turco non solo ha avviato i contatti, ma ha già incassato un primo, fondamentale via libera: il Manchester City ha approvato l’uscita del suo esperto mediano, aprendo di fatto alla cessione. Questo significa che l’ostacolo più grande, ovvero la volontà del club di privarsi del giocatore, è stato superato. Il Galatasaray ha quindi potuto presentare una proposta contrattuale direttamente all’entourage di Gündogan, che ora ha in mano le chiavi dell’operazione.

La palla passa interamente al giocatore. Gündogan sta attualmente valutando le opzioni sul tavolo, consapevole che il suo ciclo glorioso con i Citizens è vicino alla conclusione. La proposta del club di Istanbul rappresenta una nuova, affascinante sfida in un campionato competitivo e in una squadra con ambizioni europee. Lo riporta Fabrizio Romano.

La trattativa è in pieno svolgimento. Le prossime ore saranno decisive, in una vera e propria corsa contro il tempo per definire tutti i dettagli prima del gong finale del mercato, fissato per stasera. Il Galatasaray sogna il grande colpo per infiammare la propria tifoseria, e l’addio di Gündogan alla Premier League non è mai stato così vicino. Si attendono sviluppi a breve.