Calciomercato, il Barcellona mette in vendita Griezmann e cerca un attaccante

Calciomercato, il Barcellona mette in vendita Griezmann. Ora i blaugrana cercano un nuovo attaccante, l’Inter è avvisata

Antoine Griezmann è già in discussione. L’edizione odierna di Sport, quotidiano spagnolo, non lascia spazio ad interpretazioni: il francese è sul mercato, dopo soltanto un anno dal suo arrivo in blaugrana.

Il club catalano, dunque, cerca un nuovo attaccante. L’Inter dovrà fare attenzione, visto che gli azulgrana sono sulle tracce di Lautaro Martinez. In estate, infatti, ci potrebbe essere l’assalto nei confronti del Toro.