Calciomercato Inter, passerella con la Samp per Vecino: sarà addio in estate

Vecino non rientra più nei piani tecnici di Antonio Conte e dell’Inter e saluterà i nerazzurri in estate. Le ultime

L’ha presa Vecino, probabilmente per l’ultima volta. Quella con la Sampdoria potrebbe infatti essere stata la sua ultima esperienza con la maglia dell’Inter. Una sorta di passerella per un giocatore che comunque rimarrà nella storia del club in primis per il gol con la Lazio nel 2018 che permise ai nerazzurri di tornare in Champions League.

Ora però Vecino non rientra più nei piani di Conte che preferirebbe dare un’altra chances a Sensi, dopo la sfortunata stagione di quest’anno. E allora l’uruguayano, che ormai riconosce nell’Italia una seconda casa, potrebbe diventare un nome appetibile per diversi club di Serie A. Lo riporta Gazzetta.it.