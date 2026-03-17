Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Annuncio di Giuffredi

Calciomercato Inter, l’agente di Pio Esposito – Giuffredi – ha parlato dell’interesse dell’Arsenal per l’attaccante nerazzurro

L’agente sportivo Mario Giuffredi ha deciso di spegnere sul nascere qualsiasi voce legata alle insistenti sirene di mercato provenienti dalla ricca Premier League, blindando di fatto a Milano il gioiello offensivo del club meneghino. Nonostante il forte e concreto interesse mostrato dall’Arsenal, il futuro di Pio Esposito appare indissolubilmente legato all’Inter guidata da Cristian Chivu. Proprio grazie a una rete decisiva del suo astro nascente, la squadra è salita a quota 68 punti nell’ultimo turno di campionato, consolidando le proprie ambizioni.

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La dichiarazione d’amore: la chiusura ai Gunners

Intervenendo ai microfoni dell’emittente Radio CRC, il procuratore Giuffredi è stato assolutamente categorico riguardo alle intenzioni del suo assistito, rilasciando dichiarazioni inequivocabili in merito all’interessamento del club londinese:

«Nonostante l’interesse di Arsenal , i nostri piani sono chiari: Pio ama Inter e vuole restare all’Inter per i prossimi 10 anni»

Una dichiarazione di intenti potentissima, che rassicura enormemente la dirigenza targata Oaktree. I vertici societari, infatti, sono decisi a fare del ragazzo il pilastro offensivo assoluto per il presente e per il futuro. Una necessità divenuta ancora più impellente alla luce delle recenti difficoltà realizzative palesate da Marcus Thuram e da Ange-Yoan Bonny.

Il piano della società: rinnovo fino al 2031

Come già anticipato nel corso del mese scorso, l’Inter ha premuto sull’acceleratore per avviare i colloqui formali riguardanti il prolungamento del contratto, con l’obiettivo di estendere l’accordo contrattuale fino al 2031. Il club intende premiare concretamente la crescita esponenziale del ragazzo, che sotto la saggia guida di mister Chivu sta trovando sempre più spazio, continuità e fiducia sul rettangolo verde. Blindare il talento non rappresenta solamente una fondamentale mossa tecnica, ma un segnale di enorme continuità per un progetto sportivo che mira a valorizzare al massimo i migliori prodotti del vivaio, allontanando così in via definitiva le mire dei top club europei disposti a investire cifre da capogiro.