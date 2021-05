Calciomercato Inter: Raspadori nome caldo per l’attacco. Ecco cosa ha fatto l’agente

Nome nuovo per l’attacco dell’Inter: si punta forte sul giovane attaccante italiano del Sassuolo. Le ultime

Doppio blitz nei giorni corsia dell’agente Tullio Tinti nella sede dell’Inter. Il procuratore ha definito con la società il rinnovo di Bastoni, oltre ad avere assistito come consulente Simone Inzaghi nell’approdo del tecnico sulla panchina nerazzurra per il dopo Conte.

Tinti cura anche le pratiche di Darmian e Ranocchia, oltre ad assistere con la sua agenzia Giacomo Raspadori. Il giovane attaccante del Sassuolo piace da diversi mesi alla dirigenza nerazzurra e potrebbe rappresentare una valida alternativa per completare l’attacco nella prossima stagione. Come scrive Tuttosport, salgono le quotazioni del baby talento per il reparto nerazzurro in vista della prossima stagione.