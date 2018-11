Ausilio è caccia di rinforzi per l’Inter: in difesa il nome è quello di Andersen della Sampdoria

Continuano i contatti tra Inter e Sampdoria per l’arrivo del difensore Andersen alla corte di Spalletti. Ieri, a pranzo, infatti Ausilio ha incontrato Osti e Romei per portare avanti la trattativa: l’Inter punta forte sul danese, classe ’96, e vuole bruciare la concorrenza di Juve e Tottenham. I nerazzurri, tra l’altro, hanno buoni rapporti con la società di Ferrero dopo l’affare Skriniar: proprio l’esperienza e la crescita dello slovacco potrebbero convincere Andersen ad accettare l’offerta nerazzurra. La Samp valuta il proprio difensore tra i 25 e 35 milioni di euro, motivo per cui l’operazione si farà in estate quando termineranno i vincoli del Fair Play Finanziario per i nerazzurri: a Genova, come contropartita, potrebbe finire il giovane Colidio.