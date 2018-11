Calciomercato Inter: Ausilio segue anche la pista che porta a Mancini dell’Atalanta, il cui costo è di almeno 20 milioni

L’Inter continua a sondare il mercato per rinforzare la propria rosa, in particolare la difesa. Sempre caldo il nome di Andersen, ma Ausilio nelle ultime ore ha mostrato un certo interesse per il centrale dell’Atalanta, Mancini, che proprio ieri ha segnato ad Handanovic. Il giovane sta crescendo rapidamente sotto la guida di Gasperini, per questo motivo l’Inter starebbe pensando di acquistarlo, ma di lasciarlo in prestito a Bergamo. Dalla Dea è già arrivato Bastoni, per la difesa, ma adesso Ausilio potrebbe raddoppiare andando proprio su Mancini: il suo costo è di 20 milioni, ma è destinato a salire.