Calciomercato Inter, Bastoni via? È Gila il primo nome nella lista per la difesa, ma non mancano le alternative: i nomi sul taccuino dei nerazzurri

L’Inter si prepara a un’estate che potrebbe cambiare profondamente il volto della propria difesa. Il quadro raccontato da La Gazzetta dello Sport parte da un presupposto molto chiaro: gli addii di Francesco Acerbi e Stefan de Vrij vengono considerati ormai probabili, mentre sullo sfondo resta anche il futuro di Alessandro Bastoni, difensore centrale della Nazionale italiana finito nel mirino del Barcellona. Proprio da questa possibile uscita nascerebbe la necessità di intervenire con decisione sul mercato, alla ricerca di almeno un centrale di alto livello e di altri profili pronti a completare la rivoluzione del reparto. La rosea collega direttamente questo scenario al nome di Mario Gila, difensore spagnolo della Lazio, che piace anche al Milan e che per i nerazzurri rappresenterebbe una soluzione di qualità, esperienza in Serie A e margini di crescita ancora importanti.

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Gila piace anche all’Inter, ma la trattativa con Lotito si annuncia complicata

La pista che porta a Gila resta una delle più intriganti. La rosea sottolinea infatti che non è ancora il momento di parlare di vero e proprio derby di mercato con il Milan, ma che anche l’Inter sta pensando seriamente al centrale biancoceleste. Il contratto del difensore con la Lazio scade nel 2027, e proprio questo aspetto rende complessa un’eventuale trattativa con il presidente Claudio Lotito. Il gradimento del club nerazzurro, però, è concreto e si inserisce in una riflessione più ampia sul futuro della retroguardia. In sintesi, Gila viene visto come un profilo pronto, affidabile e già adattato ai ritmi del campionato italiano, ma l’operazione si annuncia tutt’altro che semplice sul piano economico e negoziale.

Ordonez, Solet e Muharemovic: le tre alternative seguite dai nerazzurri

Accanto a Gila, la lista dell’Inter comprende anche altri tre nomi. Come scrive La Gazzetta dello Sport: “Ordonez del Bruges (valutato sui 20-25 milioni), Solet dell’Udinese e l’ex Next Gen Muharemovic, ora certezza del Sassuolo di Grosso”. Joel Ordoñez, centrale ecuadoriano del Club Brugge, viene descritto come un profilo giovane ma già pronto, con una valutazione compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro. Oumar Solet, difensore dell’Udinese, resta un’opzione di esperienza fisica e presenza, mentre Tarik Muharemovic, ex Juventus Next Gen oggi al Sassuolo, viene considerato una possibile soluzione interna al mercato italiano. L’idea di fondo è chiara: se davvero la difesa nerazzurra perderà alcuni dei suoi uomini più esperti, il club dovrà farsi trovare pronto con più alternative già studiate nel dettaglio.