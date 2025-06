Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Inter, con l’obiettivo Ange-Yoan Bonny per l’attacco dal Parma. Tutti i dettagli

L’Inter è pronta a mettere a segno il terzo colpo del suo calciomercato estivo con l’arrivo di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese del Parma, classe 2003, è ormai promesso sposo dei nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, l’operazione non si concretizzerà subito: il trasferimento verrà formalizzato a luglio. Il motivo? I tempi ristretti non permettono di chiudere l’affare prima della partenza dell’Inter per gli Stati Uniti, in vista del Mondiale per Club. Nonostante ciò, la dirigenza nerazzurra è in netto vantaggio rispetto alla concorrenza, Napoli incluso, grazie a un lavoro di anticipo e a rapporti eccellenti con il Parma, rafforzati anche dopo l’arrivo di Cristian Chivu alla guida della Primavera.

I due club hanno avuto nuovi contatti ieri, ma la trattativa è complessa per via della formula da definire e dei tempi ristretti: oggi alle ore 20:00 scade la finestra utile per registrare movimenti. Il costo dell’operazione si aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro. Bonny dovrebbe essere uno dei due innesti in attacco che l’Inter prevede di inserire dopo le uscite di Correa e Arnautovic.