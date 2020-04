Calciomercato Inter: Cancelo, Emerson, Alonso o Kurzawa. Tutti i nomi per gli esterni

In estate l’Inter dovrà rinforzare le corsie esterne: tanti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio. I dettagli

Beppe Marotta e Piero Ausilio dovranno necessariamente rinforzare le corsie esterne in estate. Tanti i nomi scritti sul taccuino dei due dirigenti con uno che occupa la prima posizione rispetto agli altri: Joao Cancelo. Secondo il Corriere dello Sport è possibile rivedere il portoghese a Milano dopo l’estate visto che al City ha pochissimo spazio.

Sempre per la fascia destra, Beppe Marotta ha almeno altri due nomi in lizza: uno è quello di Federico Chiesa, l’altro quello di Nelson Semedo. L’interesse per il talento viola è noto, mentre Semedo potrebbe entrare nella trattativa col Barcellona per Lautaro.

Per la fascia sinistra, però, il preferito di Antonio Conte è Emerson Palmieri del Chelsea. Più di Marcos Alonso, altro obiettivo dei nerazzurri, ma per cui Lampard fa muro. Da non dimenticare, sempre per la corsia mancina, il nome di Layvin Kurzawa (libero a parametro zero dal Psg).