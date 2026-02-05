Calciomercato Inter, era lui il vero colpo di gennaio? Ecco svelato il motivo dello stop, i dettagli

Calciomercato Inter: Cancelo era l’obiettivo numero uno, ma l’operazione si è bloccata. Tutti i dettagli e le ultime

Il mercato invernale si è chiuso, ma i retroscena sulle strategie dei top club continuano a filtrare, illuminando ciò che è accaduto dietro le porte della sede di viale della Liberazione. Tra le indiscrezioni più significative spicca quella riportata da Fabrizio Romano: il vero grande obiettivo dell’Inter per gennaio rispondeva al nome di Joao Cancelo.

Un profilo cucito su misura per Chivu

Per la dirigenza nerazzurra e per Cristian Chivu, oggi alla guida dell’Inter, il laterale portoghese non era una semplice opportunità di mercato, bensì il tassello ideale per completare la rosa. Cancelo rappresentava un innesto immediatamente funzionale: conosce già la Serie A, ha vestito sia la maglia nerazzurra sia quella della Juventus e avrebbe potuto inserirsi senza tempi di adattamento in un sistema già rodato.

Dal punto di vista tattico, il suo identikit combaciava perfettamente con il 3-5-2 di Chivu. La capacità di interpretare il ruolo di quinto con qualità tecnica, intensità e continuità nella spinta avrebbe garantito un upgrade notevole soprattutto nella fase offensiva, aggiungendo imprevedibilità e soluzioni alternative sulle corsie.

Un’operazione sostenibile

Oltre al valore tecnico, l’affare Cancelo intrigava l’Inter per la sua sostenibilità economica. Le cifre circolate parlano di un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro, somma che avrebbe coperto sia il prestito oneroso sia l’ingaggio del giocatore fino a fine stagione. Un’operazione di alto profilo, ma con costi sorprendentemente contenuti.

Un rimpianto a tinte nerazzurre

Nonostante l’interesse concreto e l’incastro tattico quasi perfetto, l’operazione non è andata in porto. Resta così il rimpianto per un ritorno che avrebbe fatto rumore e che molti tifosi avrebbero accolto con entusiasmo. Al tempo stesso, però, emerge un segnale chiaro: l’Inter continua a muoversi con ambizione, puntando a profili di livello internazionale per consolidare la propria leadership.