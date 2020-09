Calciomercato Inter: Candreva a un passo dalla Sampdoria, in arrivo Darmian

Calciomercato Inter: Candreva sarebbe vicinissimo a trasferirsi alla Sampdoria. Pronto l’affondo a Darmian per sostituirlo

Marotta e Ausilio continuano a lavorare sia sul mercato in uscita che su quello in entrata. La Gazzetta dello Sport spiega che Antonio Candreva è ormai vicinissimo all’addio: l’esterno romano nelle ultime ore si sarebbe convinto della Samp che gli ha proposto un accordo per un triennale da circa 4,5 milioni complessivi. La fumata bianca dovrebbe arrivare entro domani, tenendo presente che i club stanno trattando sul cartellino: l’Inter chiede almeno 3 milioni.

Con l’addio dell’ex Lazio, ci sarà il via libera per l’arrivo di Darmian dal Parma, che andrà a ricoprire il ruolo di Antonio ma che rappresenterà una pedina importante per Conte, come jolly da utilizzare in più ruoli.

Ancora da decifrare il futuro di Kwadwo Asamoah: il classe ‘88 ghanese sta lavorando ad Appiano attendendo novità. L’ex Juventus (in scadenza di contratto nel 2021, ingaggio da 3 milioni netti) conserva ancora l’obiettivo di convincere Conte a dargli un’ulteriore – ma ormai da escludere – occasione. Intanto sul tavolo ci sono due offerte: una dalla Serie A, la seconda da uno degli altri tornei top in Europa. Materiale per i suoi agenti, che entro il 5 ottobre (quando chiuderà il mercato) dovranno trovargli una nuova sistemazione.

In mezzo al campo, con l’arrivo di Arturo Vidal, si riduce lo spazio per Nainggolan: Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ieri era a Milano ma non ha incontrato la dirigenza interista. Il costo del belga si aggira sui 15 milioni, quotazione fuori budget per i sardi, che comunque sperano di abbassare la richiesta. Le parti non hanno ancora approfondito il discorso sulla formula: l’Inter punta alla cessione definitiva, in Sardegna al prestito con diritto di riscatto (oppure con l’obbligo legato a determinate condizioni facilmente raggiungibili). Il Cagliari vuole fortemente Radja, Radja tornerebbe volentieri a “casa”: potrebbe essere una trattativa da rush finale.