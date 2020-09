Calciomercato Inter: Candreva al Genoa può portare Vidal. Rebus Pinamonti

Calciomercato Inter: il trasferimento di Candreva al Genoa potrebbe liberare Vidal in nerazzurro. Rebus Pinamonti

Se Antonio Candreva accetterà il trasferimento al Genoa, Arturo Vidal potrebbe diventare presto un nuovo giocatore dell’Inter. La Gazzetta dello Sport spiega che la situazione resta fluida: l’avventura di Arturo in Catalogna è chiusa e il cileno e il Barça hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto. Ma prima di imbarcarsi per l’Italia il cileno aspetta il via libera da Milano. Ad Appiano Gentile c’è troppa folla e prima di aggiungere un tassello al nuovo mosaico di Conte, bisogna piazzare qualche colpo in uscita.

Con il sì di Candreva, Vidal potrebbe volare subito da Conte. In altre circostanze, l’attesa avrebbe gettato ombre sulla trattativa. Ma stavolta non c’è mai stata crisi. Vidal ha scelto l’Inter da tempo. E dopo un anno di corteggiamento non saranno pochi giorni di ritardo a mettere a rischio un matrimonio ormai imminente.

Poi c’è da risolvere il rebus Pinamonti. Il giocatore – come da vecchi accordi – tornerà all’Inter per una cifra intorno ai 19 milioni, ma il suo ingaggio alto rischia di appesantire ancor di più il bilancio nerazzurro. E poi c’è la questione tecnica: Pinamonti può essere la quarta punta tanto attesa da Conte? Forse, ma prima si proverà a trovare acquirenti.

Infine bisogna da definire il passaggio di Godin al Cagliari, col giocatore che non vuole perdere nulla di quanto previsto dall’ultimo contratto firmato. E il Cagliari, disposto allo sforzo, non può assorbire in toto l’ingaggio di Godin (5,5 milioni netti a stagione): da qui lo stallo della trattativa. Intanto l’Inter ha ricevuto un timido sondaggio dall’estero per Skriniar, la cui cessione cambierebbe gli scenari futuri. Lo slovacco vale 40-50 milioni, soldi che sarebbero reinvestiti per regalare a Conte uno tra Kanté o Thomas.