Calciomercato Inter, prosegue la caccia per l’erede di Sommer: un portiere è in pole position. Le possibili mosse di Ausilio per prenderlo in estate

Il tema del calciomercato dell’Inter si accende attorno al nodo più delicato di questa fase della stagione: il futuro di Yann Sommer. L’avvio di campionato del portiere svizzero è stato infatti tutt’altro che brillante e, secondo la maggior parte dei commentatori e dell’ambiente nerazzurro, le sue prestazioni sono risultate al di sotto delle aspettative. Su Sommer pesano in modo particolare gli errori commessi in due sconfitte dolorose: la gara rocambolesca contro la Juventus e, ancor di più, il recente derby perso contro il Milan, deciso da un’incertezza proprio dell’ex Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza a giugno, cresce sempre più la sensazione che il rapporto tra l’Inter e il giocatore sia destinato a concludersi al termine della stagione.

In questo scenario, il calciomercato dell’Inter si sta già muovendo per individuare il successore ideale. Il giornalista Nicolò Schira, intervenuto sul suo canale YouTube, ha fatto il punto sulle strategie del club. Innanzitutto, ha raffreddato la suggestione Mike Maignan, definendo molto improbabile un’operazione che porti il portiere del Milan a Viale della Liberazione. Anche altre piste internazionali, come quella del giovane Noah Atubolu del Friburgo, o alternative “italiane” come il giapponese Zion Suzuki del Parma, non sembrano al momento in cima alla lista dei dirigenti nerazzurri. Più affascinante, ma economicamente complicata, la strada che porta a Marco Carnesecchi, talento dell’Atalanta seguito ormai da due anni. Un profilo ideale, ma difficilmente raggiungibile in tempi brevi.

Il vero nome caldo del calciomercato dell’Inter è invece quello di Elia Caprile, attuale titolare del Cagliari. Il classe 2001 piace moltissimo agli osservatori dell’Inter per affidabilità, margini di crescita e personalità già matura nonostante la giovane età. La trattativa, pur non essendo ancora entrata nel vivo, potrebbe trovare terreno fertile grazie agli ottimi rapporti tra i nerazzurri e il club sardo, che negli ultimi anni hanno portato a numerose operazioni di mercato.

Caprile rappresenta dunque oggi il candidato principale per ereditare i guanti che potrebbero presto liberarsi. L’Inter, consapevole della necessità di programmare il futuro tra i pali, vuole evitare improvvisazioni e preferisce sondare più soluzioni già da ora. Le prossime settimane diranno molto sulla direzione definitiva, ma una cosa è chiara: il calciomercato dell’Inter ha ufficialmente aperto la corsa al nuovo numero uno.