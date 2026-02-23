Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby l’incontro con gli agenti per chiudere!

Calciomercato Inter, c’è già la prima decisione per l’estate: dopo il derby contro il Milan l’incontro con gli agenti per chiudere! Ecco di chi si tratta

La scelta definitiva è stata finalmente presa e non lascia più spazio a dubbi o ripensamenti. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la volontà di riscattare Manuel Akanji era già chiara negli scorsi mesi, ma ora questa decisione è stata confermata al cento per cento. La dirigenza meneghina ha scelto di andare avanti insieme al centrale svizzero, indipendentemente dalla possibilità che scatti l’obbligo formale in caso di vittoria dello Scudetto a fine campionato.

L’altra condizione fondamentale prevista dal contratto, ovvero giocare almeno il cinquanta percento delle gare stagionali, è infatti già stata brillantemente raggiunta dal giocatore. Per questo motivo, l’Inter ha pronto un nuovo e ricco accordo per blindare il proprio tesserato. Sul tavolo c’è un contratto valido fino al 2028, con un’ulteriore opzione per il 2029, basato su un ingaggio da 3,75 milioni di euro netti a stagione. Si tratta di un affare complessivo da 15 milioni di euro che finiranno direttamente nelle casse del Manchester City, club proprietario del cartellino.

Questa importante operazione di mercato renderà l’atleta un pilastro inamovibile della formazione nerazzurra ancora a lungo nel tempo. Il difensore rappresenta la chioccia ideale per guidare una retroguardia che in estate è inevitabilmente destinata a cambiare volto in maniera profonda. Al termine dell’annata sportiva, infatti, sia De Vrij che Acerbi saluteranno il Biscione al passo d’addio a parametro zero. L’appuntamento decisivo tra gli agenti del giocatore e i vertici della Beneamata è già stato fissato in agenda subito dopo l’attesissimo Derby in programma l’otto marzo, momento in cui verranno definiti gli ultimi dettagli dell’operazione.

Nel frattempo, il club di Viale della Liberazione deve gestire altre situazioni spinose legate al reparto arretrato. In estate tornerà alla base Pavard, in quanto il Marsiglia non sembra affatto intenzionato a sborsare i quindici milioni necessari per il suo riscatto definitivo. Il giocatore rientrerà temporaneamente nella squadra milanese per essere ceduto altrove in maniera definitiva.