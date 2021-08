Calciomercato Inter: Correa resta in pole ma Thuram scala le gerarchie

L’Inter sta cercando un nuovo attaccante per completare il reparto: è corsa a due tra Marcus Thuram e Joaquin Correa

Continua la ricerca dell‘Inter per un secondo attaccante dopo l’arrivo di Dzeko per completare il reparto. Come riporta La Gazzetta dello Sport il preferito della compagnia rimane il laziale Correa: è una seconda punta ben conosciuta da Inzaghi, ma è integrabile anche con Lautaro, pronto a diventare all’occorrenza un centravanti.

Nessuna offerta è stata, però, ancora recapitata alla Lazio: Lotito per il suo gioiello chiede 37 milioni, troppi secondo i nerazzurri. Tra l’altro, c’è chi risponde ancora meglio all’identikit tracciato dai dirigenti: Marcus Thuram, 24 anni per 192 centimetri, sta scalando le gerarchie dopo essere stato proposto dal suo agente, Mino Raiola. Il poco feeling con il gol (mai più di 10 reti in campionato) rema contro, ma potrebbe essere fatto a breve un primo sondaggio con il Borussia Mönchengladbach. L’Inter si sta mostrando assai interessata, ma non può spendere oltre 30-35 milioni.