Arrivato un anno fa dal Nizza, Dalbert potrebbe già lasciare l’Inter nelle prossime settimane: il terzino brasiliano è richiesto dal Borussia Monchengladbach

E’ tutto da scrivere il futuro di Dalbert, brasiliano di proprietà Inter. Prelevato nell’agosto 2017 dal Nizza per 20 milioni di euro più bonus, il laterale difensivo non ha trovato molto spazio alla corte di Luciano Spalletti: solo 15 presenze in Serie A, poche luci e tante ombre. E non mancano le richieste…

Sulle sue tracce c’è il Monaco, che lo ha già monitorato dodici mesi fa, ma non solo: secondo quanto riporta Sky Sport, il classe 1993 piace molto al Borussia Monchengladbach. Contatti avviati tra le parti, con il Biscione che chiede un prestito con diritto di riscatto fissato almeno alla cifra investita un anno fa per il suo acquisto.