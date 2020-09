Calciomercato Inter: Darmian bloccato, Vidal a un passo ma il sogno rimane Kanté

Continua il mercato low cost dell’Inter che ha bloccato Matteo Darmian e si avvicina ad Arturo Vidal. Il sogno rimane Kanté

Il mercato dell‘Inter si potrebbe sintetizzare in “low cost”. Dopo l’arrivo di Kolarov (pagato 1.5 milioni) è pronto a sbarcare a Milano anche un vecchio pallino della dirigenza nerazzurra: Matteo Darmian.

Come riporta La Gazzetta dello Sport tra Inter e Parma ci sarebbe infatti già un accordo di massima per un affare da 5 milioni. Il problema è la mancanza di liquidità nelle casse nerazzurre, ma la situazione è abbastanza delineata: non appena l’Inter avrà piazzato un colpo in uscita, definirà col Parma l’arrivo di Darmian. Il terzino garantisce ricambi su entrambe le fasce, la giusta esperienza (320 partite tra i professionisti nei club, 7 in Champions e 22 in Europa League) e un peso specifico sul bilancio piuttosto leggero. Servirà solo avere un po’ di pazienza, ma sia il Parma sia il giocatore sembrano ben disposti ad andare incontro alle esigenze dell’Inter.

Intanto Conte aspetta sempre il gioiellino Kanté ma fino a quando Marotta e Ausilio non avranno piazzato gli esuberi o completato una cessione importante, è difficile immaginare il francese a Milano. Capitolo Vidal. La trattativa con il Barcellona per la risoluzione del contratto va avanti spedita, ma non è ancora arrivata la spinta decisiva per la definitiva fumata bianca. Ieri mattina c’è stata una lunga riunione tra l’agente Felicevich e alcuni dirigenti del Barcellona, per provare ad accelerare le pratiche di divorzio.

Il club catalano garantirà lo stipendio fino all’ultimo, ma una volta trovata una nuova sistemazione, il giocatore dovrà rinunciare in toto al contratto in essere. Tradotto: niente buonuscita o incentivi. Vidal ha un contratto valido fino al giugno 2021 e non vorrebbe lasciare sul piatto l’intera posta, che per questo ultimo anno sarebbe intorno ai 9 milioni netti. Con l’Inter c’è già l’accordo: biennale più opzione per il terzo a 6 milioni. Ora sta a lui scegliere: se rinuncia a tutto può essere dell’Inter subito.