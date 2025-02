Calciomercato Inter, Jonathan David del Lille sarà il nuovo rinforzo dei nerazzurri in estate? Spunta un retroscena

Calciomercato Inter, Jonathan David del Lille è il nuovo obiettivo per i nerazzurri. Spunta fuori una nuova indiscrezione

Dopo aver definito l’arrivo di Susic, i nerazzurri vogliono mettere le mani su un altro giovane talento per la prossima stagione. Nelle ultime ore in casa Inter circola il nome di Jonathan David, talentuoso attaccante canadese in forza al Lille. Il club nerazzurro è alla ricerca di opportunità per rinforzare la propria rosa per la prossima sessione di calciomercato estiva, e l’idea di portare David a Milano sta prendendo piede.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giovane attaccante canadese classe 2000 potrebbe accasarsi ai nerazzurri a zero in estate dato che il contratto di David con la sua attuale squadra è in scadenza il 30 giugno 2025. Quindi l’Inter potrebbe cogliere l’occasione per ingaggiarlo senza dover sostenere una costosa operazione di mercato.