Calciomercato Inter: all-in in estate su Diaby! L’assist può arrivare…da Salah! Effetto domino per accontentare Chivu, tutti i dettagli

Calciomercato Inter: Diaby resta il profilo numero uno per rinforzare i nerazzurri in vista dell’estate. Ecco l’incastro studiato dalla dirigenza

La seconda Inter targata Cristian Chivu ha una parola d’ordine in vista della prossima stagione: imprevedibilità. Pur conservando attualmente un rassicurante margine di sei punti sulla seconda in classifica, il tecnico romeno chiede a gran voce una squadra meno ingessata, capace di garantire dribbling, strappi e accelerazioni. Per assecondare questa necessità, la dirigenza nerazzurra sta già pianificando le mosse per il calciomercato estivo, andando a caccia di profili con caratteristiche ben precise. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

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Il pallino Moussa Diaby e il muro saudita

Il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Moussa Diaby. Il 26enne esterno offensivo francese, attualmente in forza all’Al Ittihad, possiede esattamente l’imprevedibilità e il talento richiesti dall’allenatore. L’Inter aveva già sfiorato il giocatore durante la sessione di gennaio per sopperire all’assenza di Dumfries, proponendo un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni. L’affare, tuttavia, è naufragato di fronte alla rigidità del club arabo, che solo nel 2024 aveva investito 60 milioni per prelevarlo dall’Aston Villa.

L’effetto domino: la chiave è Mohamed Salah

Lo scenario, però, potrebbe ribaltarsi a favore dei nerazzurri grazie a un clamoroso effetto domino legato a Mohamed Salah. L’Al Ittihad è infatti pronto a fare follie per assicurarsi l’egiziano del Liverpool, arrivando a proporre un ingaggio da 100 milioni di euro a stagione. Se il colpo andasse in porto, Diaby si ritroverebbe schiacciato dalla presenza di Salah, trasformandosi in un potenziale esubero a prezzo scontato. Una situazione ideale per l’Inter, pronta a riportare il francese in Serie A dopo la sua esperienza al Crotone nel 2018.

L’addio di Thuram e la rivoluzione tattica

Per finanziare questo colpo di mercato e avviare la rivoluzione, l’Inter valuta la cessione di Marcus Thuram. Il centravanti, protagonista di un’annata calante, potrebbe essere sacrificato al miglior offerente. L’innesto di un elemento atipico come Diaby porterebbe anche a un naturale cambio di modulo, abbandonando l’ortodossia del 3-5-2. L’ex Aston Villa potrebbe agire sulla fascia o muoversi in appoggio a Lautaro Martinez e al promettente Pio Esposito, regalando a Chivu un attacco del tutto rinnovato.