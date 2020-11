Calciomercato Inter: Eriksen verso la cessione, piace al Paris Saint Germain

Calciomercato Inter: Christian Eriksen potrebbe partire nel mercato di gennaio, piace al Paris Saint Germain

Ormai è chiaro: il feeling tra Antonio Conte e Christian Eriksen non è scattato e forse non scatterà mai. A due mesi dalla riapertura del mercato le voci nel mondo nerazzurro sono sempre più pressanti: Eriksen a gennaio andrà via. Il tecnico non lo reputa titolare, eppure nelle ultime tre partite l’ha fatto partire dall’inizio. Accontentandolo, viste le sue lamentele dopo le sue recenti (convincenti) prestazioni con la Danimarca. Ma quando ha indossato la maglia nerazzurra la musica è stata molto più spezzettata. Così anche il giocatore e il suo entourage accarezzano l’idea di fare le valigie a metà stagione.

A fine mercato l’Herta Berlino, il Psg e il Bayer Leverkusen si erano interessate al danese, chiedendolo in prestito e ricevendo il no secco dell’Inter. In queste settimane qualcuna di queste opzioni è tornata d’attualità. C’è chi parla nuovamente di prestito: sicuramente nessuno investe ora come ora 20 milioni per il cartellino. E questo irrigidisce i vertici interisti, soprattutto la proprietà: Steven Zhang ha detto chiaramente a Marotta ed Ausilio che non intende cedere i suoi giocatori a titolo temporaneo.

La Gazzetta dello Sport spiega che le prossime settimane saranno decisive: in casa interista si tende a far finta di nulla, ma farebbe piacere a tutti se emergesse una proposta convincente per il giocatore. Sarebbe il presupposto fondamentale per intavolare una seria trattativa. Sotto questo profilo la candidatura più accreditata è proprio quella dei vice campioni d’Europa del Paris Saint Germain. Già per Mauro Icardi nell’agosto 2019 Leonardo risolse un bel problema per i nerazzurri. E se la storia si ripetesse?