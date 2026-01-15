Calciomercato Inter, nuova opzione per la fascia destra: offerto Singo! Occhio all’incastro con Frattesi: cosa filtra sulla possibile operazione

Il mercato di gennaio entra nella sua fase nevralgica e l’Inter si ritrova al centro di un intreccio internazionale che porta direttamente a Istanbul. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sportitalia, alcuni intermediari hanno proposto ai dirigenti di Viale della Liberazione il profilo di Wilfried Singo. L’esterno ivoriano, vecchia conoscenza della Serie A per i suoi trascorsi al Torino, sta vivendo un momento complicato al Galatasaray e cerca il rilancio immediato.

L’idea nasce da una doppia necessità: tattica per il club e di minutaggio per il giocatore. I Nerazzurri stanno monitorando il mercato alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra, complice l’infortunio del titolare Denzel Dumfries e il rendimento finora al di sotto delle aspettative del brasiliano Luis Henrique. Tuttavia, la dirigenza meneghina predica calma: l’obiettivo è inserire solo profili di reale valore tecnico e non semplici riempitivi numerici. Inoltre, il presidente Beppe Marotta filtra ottimismo sul recupero lampo dell’olandese, motivo per cui il nome di Singo resta per ora una suggestione gradita e analizzata, ma non ancora una trattativa in chiusura.

Il dialogo con il club turco è però apertissimo su altri fronti. La dirigenza del Galatasaray è sbarcata in Italia per tentare l’assalto a Davide Frattesi, incursore della Nazionale, anche se la distanza tra la domanda interista (ferma a 35 milioni) e l’offerta resta ampia. Proprio in questi colloqui è emersa l’opzione Singo. Il classe 2000, pagato dai turchi ben 28 milioni più bonus dopo l’esperienza al Monaco, si è evoluto tatticamente: non è più solo un laterale di spinta, ma ha imparato a disimpegnarsi egregiamente anche come “braccetto” di destra nella difesa a tre. Nonostante un contratto lungo fino al 2030, lo scarso utilizzo (solo 7 presenze in campionato) lo spinge verso l’addio. L’Inter riflette: un giocatore duttile e fisico potrebbe far comodo, ma solo alle giuste condizioni.