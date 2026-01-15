Connect with us

Inter News

Calciomercato Inter, nuova opzione per la fascia destra: offerto Singo! Occhio all’incastro con Frattesi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

47 minuti ago

on

By

Singo

Calciomercato Inter, nuova opzione per la fascia destra: offerto Singo! Occhio all’incastro con Frattesi: cosa filtra sulla possibile operazione

Il mercato di gennaio entra nella sua fase nevralgica e l’Inter si ritrova al centro di un intreccio internazionale che porta direttamente a Istanbul. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sportitalia, alcuni intermediari hanno proposto ai dirigenti di Viale della Liberazione il profilo di Wilfried Singo. L’esterno ivoriano, vecchia conoscenza della Serie A per i suoi trascorsi al Torino, sta vivendo un momento complicato al Galatasaray e cerca il rilancio immediato.

L’idea nasce da una doppia necessità: tattica per il club e di minutaggio per il giocatore. I Nerazzurri stanno monitorando il mercato alla ricerca di un rinforzo sulla corsia destra, complice l’infortunio del titolare Denzel Dumfries e il rendimento finora al di sotto delle aspettative del brasiliano Luis Henrique. Tuttavia, la dirigenza meneghina predica calma: l’obiettivo è inserire solo profili di reale valore tecnico e non semplici riempitivi numerici. Inoltre, il presidente Beppe Marotta filtra ottimismo sul recupero lampo dell’olandese, motivo per cui il nome di Singo resta per ora una suggestione gradita e analizzata, ma non ancora una trattativa in chiusura.

Il dialogo con il club turco è però apertissimo su altri fronti. La dirigenza del Galatasaray è sbarcata in Italia per tentare l’assalto a Davide Frattesi, incursore della Nazionale, anche se la distanza tra la domanda interista (ferma a 35 milioni) e l’offerta resta ampia. Proprio in questi colloqui è emersa l’opzione Singo. Il classe 2000, pagato dai turchi ben 28 milioni più bonus dopo l’esperienza al Monaco, si è evoluto tatticamente: non è più solo un laterale di spinta, ma ha imparato a disimpegnarsi egregiamente anche come “braccetto” di destra nella difesa a tre. Nonostante un contratto lungo fino al 2030, lo scarso utilizzo (solo 7 presenze in campionato) lo spinge verso l’addio. L’Inter riflette: un giocatore duttile e fisico potrebbe far comodo, ma solo alle giuste condizioni.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Advertisement

Ultimissime

Ultime notizie serie a pallone Ultime notizie serie a pallone
Serie A36 minuti ago

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Ultime notizie Serie A: tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A, aggiornate ora dopo ora dalla...

video

andrea bargione andrea bargione
Juventus News2 giorni ago

Juve Cremonese, Andrea Bargione non ha dubbi e avvisa: «Giù le mani da Miretti» – VIDEO

Juve Cremonese, Andrea Bargione è categorico: «Miretti non si tocca». Il commento nel post gara del gionalista – VIDEO Nell’ultima...
Change privacy settings
×