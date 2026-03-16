Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere svizzero! Il piano

Il futuro della porta dell’Inter è uno dei dossier più delicati sul tavolo della dirigenza nerazzurra. Mentre la squadra di Cristian Chivu, allenatore romeno chiamato a guidare i milanesi nel finale di stagione, resta concentrata sulla corsa allo Scudetto, il club sta già ragionando anche sulle scelte strutturali per il prossimo anno. In questo contesto, il nome che continua a emergere con maggiore insistenza è quello di Guglielmo Vicario, portiere italiano del Tottenham, indicato da più fonti come uno dei profili più apprezzati a viale della Liberazione. Anche gli ultimi aggiornamenti attribuiti a Fabrizio Romano confermano che Vicario è tra i nomi più forti per la successione tra i pali, con l’Inter segnalata come il club italiano che si è mosso con maggiore decisione.

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Sommer può restare, ma in un ruolo diverso

Parallelamente, resta da capire quale sarà il destino di Yann Sommer, portiere svizzero che finora è stato uno dei punti di riferimento della squadra. Secondo diverse ricostruzioni uscite in queste ore, l’Inter starebbe valutando la possibilità di trattenere l’ex estremo difensore del Bayern Monaco anche nella prossima stagione, ma con un ruolo differente, cioè quello di secondo portiere di esperienza alle spalle del nuovo titolare. Questa ipotesi, però, non risulta ancora formalizzata e non emergono al momento comunicazioni ufficiali del club al giocatore. In altre parole, la dirigenza sta riflettendo, ma la decisione definitiva non è stata ancora presa.

La scelta dipenderà anche dalla volontà dello svizzero

Se davvero l’Inter dovesse proporre a Sommer una permanenza da vice, la scelta passerebbe inevitabilmente al portiere svizzero. Accettare un ruolo meno centrale a Milano oppure cercare altrove un’ultima esperienza da titolare: sarà questo il bivio. Per il club trattenere un profilo così affidabile garantirebbe continuità, leadership e copertura tecnica in un reparto molto delicato. Allo stesso tempo, però, la priorità resta individuare un nuovo numero uno capace di aprire un ciclo. In questo momento Vicario è il favorito assoluto, mentre alternative come Lunin o altri profili internazionali restano sullo sfondo.