Calciomercato Inter: Godin ai saluti? Il Manchester United interessato al difensore

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter a fine stagione. United sullo sfondo

Diego Godin è al centro di profonde riflessioni di mercato in casa Inter. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l’idea della separazione in estate sembra tutt’altro che remota. E le pretendenti non mancano.

Sul difensore ci sarebbero infatti di due squadre. Il Valencia e il Manchester United, che sta cercando di riemergere e può aver bisogno delle sue doti difensive. In questa stagione El Faraon non ha particolarmente brillato: 12 volte è partito dal 1′, in 4 casi è entrato dalla panchina, su 25 partite totali giocate dai nerazzurri.