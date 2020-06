Calciomercato Inter: Godin ai saluti, Kumbulla pronto a prendergli il posto

Diego Godin saluterà l’Inter a meno di un anno dal suo arrivo in nerazzurro: Marash Kumbulla pronto a raccoglierne l’eredità

Diego Godin è pronto a salutare l’Inter a meno di un anno dal suo arrivo in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il centrale uruguaiano non è mai riuscito a entrare nei meccanismi della difesa a tre contiana, e per questo sarà ceduto.

Godin ha 34 anni e vuole chiudere la carriera giocando ancora una o due stagioni da protagonista e all’Inter questo non sembra possibile. In prima fila c’è il Lione (come ha confermato il presidente Aulas) ma non sono da scartare le piste che portano agli Stati Uniti e alla Cina. Per sostituire Godin l’Inter ha già individuato un nome: Marash Kumbulla. L’albanese piace per tre motivi: per l’età, che consentirebbe al club di avere un giocatore in più nella rosa bloccata. Poi per l’abitudine a giocare a tre e in più posizioni, come dimostrato sotto la guida di Juric. E poi anche per l’aspetto economico: il Verona vuole almeno 25 milioni, ma lo stipendio attuale vale quello di… Agoumé .