Calciomercato Inter: Godin più vicino al Cagliari, Candreva tra Samp e Fiorentina

Calciomercato Inter: potrebbe presto sbloccarsi il calciomercato nerazzurro. Diego Godin è più vicino al Cagliari e Candreva…

Si potrebbe sbloccare da un momento all’altro il mercato dell’Inter. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la cessione più vicina alla conclusione rimane quella di Diego Godin al Cagliari. Il fatto che le parti continuino a parlarsi, senza aver interrotto il dialogo, resta un segnale positivo per la conclusione. Il difensore non vuole rimetterci neppure un euro dei 5,5 milioni che guadagna in nerazzurro. Ma ora le parti si sono sensibilmente avvicinate: tra ingaggio garantito dal Cagliari e incentivo nerazzurro, non balla più un milione ma circa 400 mila euro. Insomma, il sì è davvero vicino. Vidal osserva interessato.

Con il Genoa oltre al discorso Pinamonti (che oggi tornerà ad allenarsi alla Pinetina) ci sono in ballo anche i nomi di Ranocchia e Candreva. Nessuno dei due, però, è convinto del trasferimento. Va registrato uno stop sull’ipotesi emersa 24 ore fa. Candreva, nello specifico, non ha fretta di decidere il suo futuro. Vuole valutare. Perché oltre al Genoa si è affacciata la Sampdoria. Ma la soluzione preferita dal giocatore si chiama Fiorentina, che pochi giorni fa si sarebbe fatta viva e potrebbe valutare l’operazione.