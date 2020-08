Calciomercato Inter, i nerazzurri ripartono dalla coppia Tonali Emerson: manca solo l’intesa col Brescia per il centrocampista, poi si penserà all’esterno del Chelsea

L’Inter vuole assolutamente voltare pagina dopo il ko contro il Siviglia. I nerazzurri – come riportato dal Corriere dello Sport – continuano a muoversi sul mercato per allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione.

I nerazzurri ripartiranno da Tonali, manca soltanto l’intesa col Brescia. La richiesta di Cellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro. Poi ci sarà l’assalto ad Emerson Palmieri, per rinforzare ulteriormente le corsie esterne.