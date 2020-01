Calciomercato Inter, intesa raggiunta con Eriksen fino al 2024

Calciomercato Inter, intesa raggiunta con Eriksen: accordo fino al 2024 tra i nerazzurri ed il fantasista danese

Reduce dal pareggio casalingo ottenuto a fatica contro l’Atalanta, l’Inter prova a rincuorarsi sul mercato. E come. I nerazzurri, infatti, secondo La Gazzetta dello Sport si sarebbero assicurarti il sì di Christian Eriksen.

Con il fantasista del Tottenham, in scadenza di contratto a giugno, ci sarebbe già un’intesa per un contratto fino al 2024. Il danese inizialmente aveva chiesto un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione, ma avrebbe ora deciso di abbassare le pretese per poter approdare fin da subito a Milano.