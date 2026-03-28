Calciomercato Inter, da un Koné all’altro: che intreccio con Roma e Sassuolo per Manu e Ismael! Occhio a cosa può accadere in estate

Da Manu Koné a Ismaël Koné, con Inter, Roma e Sassuolo coinvolte in un intreccio che può diventare uno dei temi caldi dell’estate. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro continua a seguire con forza Manu Koné, centrocampista francese della Roma, già trattato in passato e ancora considerato un profilo ideale per il centrocampo di Cristian Chivu. La novità, però, è che il futuro del giallorosso potrebbe dipendere anche da esigenze di bilancio della società capitolina: la rosea scrive infatti che una cessione entro il 30 giugno potrebbe diventare necessaria per ragioni legate al Fair Play Finanziario. In questo scenario, la Roma avrebbe già individuato in Ismaël Koné, centrocampista canadese del Sassuolo, il possibile sostituto.

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Manu Koné resta un obiettivo concreto dell’Inter, ma il prezzo è alto

La posizione della Roma è chiara soprattutto sul piano economico. La Gazzetta dello Sport ricorda che Manu Koné era stato acquistato nel 2024 per 18 milioni più 2 di bonus e che oggi pesa a bilancio per poco più di 11 milioni: questo significa che una cessione tra i 40 e i 50 milioni garantirebbe una plusvalenza molto rilevante. Proprio questa finestra economica rende il francese uno dei sacrificabili più preziosi in casa giallorossa. L’Inter, dal canto suo, non ha mai smesso di pensare al giocatore: la rosea aveva già raccontato tre giorni fa che il club milanese voleva tornare alla carica in estate dopo averlo sfiorato in passato. Resta però un ostacolo evidente: a inizio mercato i nerazzurri difficilmente avranno subito quella disponibilità economica, e per questo le formule e i tempi dell’eventuale assalto restano da costruire.

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La Roma pensa a Ismaël Koné, ma anche lui costa caro

Per non farsi trovare impreparata, la Roma starebbe già preparando il piano alternativo. Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il nome individuato è quello di Ismaël Koné, centrocampista del Sassuolo, acquistato dai neroverdi dal Marsiglia per 13 milioni. La richiesta del club emiliano sarebbe di circa 30 milioni, ma la stessa ricostruzione sottolinea che, grazie ai buoni rapporti tra le due società, un’intesa potrebbe essere trovata attorno ai 23-24 milioni più bonus. Va aggiunto che l’interesse per il canadese non riguarda soltanto la Roma: altri rilanci della stampa sportiva riferiscono che anche l’Inter lo segue, seppur in un secondo momento rispetto a Manu Koné. Il risultato è un doppio binario affascinante: l’Inter sogna Manu, la Roma si cautela con Ismaël, e il mercato dei centrocampisti entra già nel vivo.