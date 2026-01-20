Calciomercato Inter, retroscena sul colpo Jakirovic: Ausilio brucia tre top club europei e porta a casa il talento

Calciomercato Inter, retroscena Jakirovic: Ausilio sbaraglia la concorrenza di tre top club europei e porta a termine l’operazione

La vigilia della sfida di Champions contro l’Arsenal porta in casa Inter un’importante notizia di mercato. Come riportato da Fabrizio Romano, Leon Jakirovic è ormai destinato a vestire il nerazzurro: un’operazione rapidissima che chiude un inseguimento durato oltre un anno, portato avanti con determinazione dal direttore sportivo Piero Ausilio.

Il club ha superato la concorrenza di realtà specializzate nello scouting come Ajax, Salisburgo e Lipsia, assicurandosi uno dei prospetti più interessanti dell’area balcanica. L’investimento prevede 2 milioni di euro di parte fissa più 2,5 milioni di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il giocatore è atteso in Italia nei prossimi giorni per visite mediche e firma.

Il progetto tecnico è già delineato: Jakirovic partirà dall’Under 23 per ambientarsi e accumulare minuti, ma si allenerà regolarmente anche con la prima squadra. Cristian Chivu seguirà da vicino la sua crescita, pronto a concedergli spazio quando sarà il momento, come già fatto con Pio Esposito. Un innesto che, insieme alla conferma dei big come Dimarco, testimonia la strategia dell’Inter: unire continuità e ambizione, affiancando ai campioni affermati giovani dal potenziale elevatissimo.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

