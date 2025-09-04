Calciomercato, clamoroso retroscena: questo top player poteva finire all’Inter o alla Juventus! A svelare tutto è il giornalista Fabrizio Romano

Finisce in Turchia una delle telenovele di mercato più intriganti dell’estate. İlkay Gündoğan, svincolatosi dal Manchester City e pezzo pregiato del mercato dei parametri zero, ha scelto la sua nuova casa: il Galatasaray. Il centrocampista tedesco, il cui nome era stato accostato con insistenza ai vertici della Serie A, ha firmato nelle ultime 48 ore con il club di Istanbul, chiudendo definitivamente le porte a un suo possibile approdo in Italia.

L’opportunità di ingaggiare un giocatore del calibro e dell’esperienza di Gündoğan senza costi di cartellino aveva inevitabilmente attirato l’attenzione di Inter e Juventus. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’entourage del calciatore aveva avuto contatti concreti con entrambe le società. L’agenzia del tedesco aveva proposto il suo assistito sia alla dirigenza nerazzurra che a quella bianconera, sondando il terreno per un trasferimento che avrebbe alzato notevolmente il tasso tecnico di qualsiasi centrocampo.

Tuttavia, le strategie dei due club italiani hanno portato a esiti diversi. L’Inter, pur riconoscendo il valore del giocatore, ha gentilmente declinato l’offerta, avendo già in mente altre priorità e alternative per la propria linea mediana. A Torino, invece, la candidatura di Gündoğan è stata valutata più a fondo, specialmente in seguito alla cessione di Douglas Luiz, che aveva lasciato uno spazio da colmare. Nonostante ciò, la Juventus ha deciso di non affondare il colpo, ritenendo il reparto già competitivo e completo con elementi del calibro di Locatelli, Thuram e Koopmeiners, e preferendo concentrare le proprie risorse economiche su altri settori della rosa.

Di fronte alle esitazioni delle pretendenti italiane, Gündoğan ha fatto una scelta chiara, dettata da considerazioni tecniche e personali. La proposta del Galatasaray gli ha infatti garantito ciò che cercava più di ogni altra cosa: un ruolo da protagonista assoluto e la certezza di un minutaggio elevato. La prospettiva di essere al centro del progetto tecnico del club turco è stata il fattore determinante che ha orientato la sua decisione, ponendo fine a un sogno di mezza estate per i tifosi di Inter e Juventus.