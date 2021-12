Calciomercato Inter: la decisione su Satriano. Un club in pole

Calciomercato Inter: nella finestra di gennaio, Satriano andrà via in prestito per fare esperienza in Serie A

Il futuro di Martin Satriano pare ormai scritto. L’attaccante dell’Inter non trova spazio nello scacchiere di Inzaghi e in questa prima parte di stagione si è ritrovato a giocare nuovamente con la Primavera.

E così, come riportato da Tuttosport, nella finestra di mercato di gennaio partirà in prestito per fare esperienza in Serie A. Tra le squadre interessate a lui anche il Cagliari, alla ricerca di un attaccante per risollevarsi in classifica e che già in estate aveva seguito con attenzione Satriano.