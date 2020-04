Calciomercato Inter: Lautaro Barcellona, trattativa bloccata. Le ultime

Lautaro Barcellona, stop dei negoziati dopo l’emergenza Coronavirus: ecco la proposta che avevano presentato i blaugrana all’Inter

L’emergenza Coronavirus ha causato non solo lo stop inatteso della Serie A e degli altri campionati, ma anche della trattativa fra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez. Ecco le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio sul futuro del nerazzurro a Sky Sport 24.

«La clausola andrebbe pagata in una settimana, nel mercato che sarà la vedo come una pista complicata: Inter e Barcelona stavano trattando su altre basi. Ad oggi è una trattativa bloccata rispetto a qualche settimana fa. Prima dell’emergenza Coronavirus era molto ben impostata con altri giocatori inseriti, poi ci sono state delle inevitabili frenate e il Barcellona ha cambiato le carte in tavola e il conguaglio che offriva all’Inter, che a queste condizioni non ci sta e non vuole vendere Lautaro a meno che non si arrivi a quelle cifra. Non mi sento di parlare di una cessione certa di Lautaro. Lui sta bene all’Inter e a Milano, è tentato dal Barcellona ma non credo che sarà lui a forzare la cessione: si adatterà ad una trattativa che ad oggi è bloccata».