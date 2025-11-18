Calciomercato Inter, dirigenza a lavoro: serve un vice Dumfries! Il club alla ricerca di un’alternativa a destra che faccia rifiatare l’olandese dopo i flop passati

Calciomercato Inter, dirigenza a lavoro: serve un vice Dumfries! La ricerca di un’alternativa a destra che faccia rifiatare per rafforzare la rosa di Chivu

Come riportato da Tuttosport, per il calciomercato Inter sta già iniziando a scandagliare il mercato in vista dell’apertura della finestra invernale di gennaio, alla ricerca di un esterno destro che possa dare il cambio a Denzel Dumfries, unico padrone della fascia destra nerazzurra. La necessità di rinforzare il reparto e alzare la competitività della rosa si fa sempre più urgente, con il presidente Marotta e il direttore tecnico Ausilio, insieme al suo braccio destro Dario Baccin, già al lavoro per trovare la soluzione ideale.

Il ruolo di esterno destro a tutta fascia, uno dei punti cruciali del gioco della squadra, è quello su cui l’Inter ha concentrato le sue attenzioni. Sebbene Matteo Darmian e Luis Henrique possano essere considerati alternative a Dumfries, entrambi non offrono garanzie sufficienti al momento. Darmian, pur essendo un jolly prezioso per le sue capacità tattiche e la versatilità in più ruoli, ha ormai un’età avanzata e ha iniziato a mostrare i primi scricchiolii fisici. Per questo, Cristian Chivu ha preferito utilizzare il brasiliano Luis Henrique come alternativa all’olandese, sebbene l’ex Marsiglia sia, di fatto, più un adattato al ruolo, essendo naturalmente un’ala offensiva nel tridente. Le sue caratteristiche, infatti, mal si conciliano con le esigenze difensive richieste a un esterno di fascia.

Le sue prestazioni fino a questo momento non sono state entusiastiche, tanto da rendere probabile una sua partenza durante il mercato invernale. Un prestito potrebbe essere la soluzione migliore per garantirgli continuità di gioco, possibilmente in un altro club italiano, per permettergli di maturare ulteriormente nel nostro calcio, con benefici anche per l’Inter in ottica futura.

Nel frattempo, l’Inter ha bisogno di un altro esterno destro da affiancare a Dumfries nel breve periodo. Un’opzione low-cost, o un prestito con diritto di riscatto, potrebbe rappresentare la scelta ideale per gennaio. L’obiettivo è rafforzare immediatamente la squadra in vista di una stagione che vede l’Inter impegnata su più fronti, con Chivu che ricorre spesso al turnover per mantenere alta la competitività.

Sebbene un innesto in quella posizione sembri essere in programma anche per l’estate, l’Inter potrebbe decidere di giocare d’anticipo e trovare la soluzione giusta già a gennaio, rinforzando la corsia laterale destra per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

