Calciomercato Inter, anche i nerazzurri in piena lotta per Goretzka! La rivelazione di Fabrizio Romano: ecco quale club italiano è in pole

L’Inter di Cristian Chivu sta già lavorando per la prossima stagione, focalizzandosi su opportunità a parametro zero. Tra i nomi più caldi c’è Leon Goretzka, centrocampista tedesco del Bayern Monaco in scadenza di contratto. La sua esperienza internazionale e fisicità potrebbero integrarsi perfettamente con il gioco dei nerazzurri.

Nel frattempo, la situazione di Hakan Calhanoglu, perno del centrocampo, resta in bilico. Con il contratto in scadenza nel 2027, il club milanese potrebbe decidere di cederlo già quest’estate se non dovesse arrivare un rinnovo. Le richieste per il turco sono arrivate, ma ancora non ci sono offerte soddisfacenti per l’Inter, che valuta un’eventuale separazione a fronte di una proposta da almeno 30 milioni di euro. A confermare l’interesse dei nerazzurri per il centrocampista tedesco è Fabrizio Romano sul proprio canale YouTube.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

CALCIOMERCATO INTER – «Per Goretzka il Napoli non è ai primissimi posti della lista, il giocatore ci ha già parlato e ci parlerà, ma al momento il club non ha scelto di approfondire. Ma ha fatto delle chiamate anche l’Inter: posso confermare che si sono informati con gli agenti per capire richieste e costi dell’operazione a zero con ingaggio importante. Anche l’Inter si è informata, è un nome da tenere in considerazione: mi aspetto una concorrenza feroce soprattutto dalla Premier League. Su Calhanoglu andiamo incontro a mesi importanti: scade nel 2027, o si rinnova entro l’estate oppure c’è la possibilità che si valuti una separazione con l’offerta giusta. L’Inter ha dimostrato che Calhanoglu può essere in uscita ma serve un’offerta importante: non ha mai fatto pensieri per 10-15 milioni del Galatasaray, partiva da 30. O arrivano quelle cifre lì, o sarà diverso. Vedremo come andrà il rinnovo, sarà quello che sposterà il futuro del giocatore. Sul Galatasaray c’è sempre questo corteggiamento mediatico, ma al momento all’Inter non è arrivato quanto ci si aspettava: resta solo il feeling tra Calha e il Gala, ma al momento nulla di concreto».