Calciomercato Inter, indiscrezione a sorpresa dalla Turchia! Accordo raggiunto per la cessione al Besiktas. Cosa sta succedendo

Mentre l’ambiente nerazzurro sta ancora metabolizzando il mancato arrivo di Joao Cancelo, una nuova trama di mercato rischia di ridisegnare le corsie esterne della squadra di Cristian Chivu. Un’indiscrezione clamorosa rimbalza direttamente da Istanbul: il Besiktas avrebbe raggiunto un accordo di massima per l’acquisto di Luis Henrique. A lanciare la notizia è il giornalista turco Ertan Süzgün, secondo cui il club bianconero avrebbe accelerato nelle ultime ore per strappare all’Inter l’esterno brasiliano, protagonista di un avvio di stagione opaco sotto la Madonnina.

Il retroscena: FaceTime tra Yalçın e Calhanoglu

Dietro l’accelerata della trattativa ci sarebbe un mediatore d’eccezione, interno proprio allo spogliatoio interista. Sergen Yalçın, l’allenatore del Besiktas ed ex leggenda del calcio turco, avrebbe alzato il telefono per una videochiamata su FaceTime con Hakan Calhanoglu. Il regista dell’Inter e capitano della Turchia, interpellato dal tecnico, avrebbe fornito ampie garanzie sulle qualità umane e professionali di Luis Henrique. Il “via libera” di Calhanoglu sembra aver convinto il Besiktas a puntare sul giocatore, nonostante un ruolino di marcia a Milano fin qui deludente: arrivato in estate per 25 milioni di euro, il brasiliano ha collezionato 15 presenze e un solo assist, faticando ad adattarsi agli schemi di Chivu.

Le cifre: prestito oneroso per il rilancio

L’Inter, pur non volendo disperdere l’investimento fatto pochi mesi fa, è aperta a una soluzione che permetta al ragazzo di ritrovare fiducia e minutaggio. La richiesta di Beppe Marotta per lasciar partire l’esterno è chiara: 5 milioni di euro per un prestito lungo di un anno e mezzo (fino a giugno 2027). Se l’affare dovesse concretizzarsi, si innescherebbe un effetto domino immediato. La partenza di Luis Henrique libererebbe infatti spazio salariale e uno slot in rosa, permettendo all’Inter di tornare con decisione su un vecchio pallino: Dodò. Il terzino della Fiorentina è il profilo che Chivu attende per completare le fasce.