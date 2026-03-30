Calciomercato Inter: nome nuovo come alternativa a Manu Koné. Dirigenza pronto a ‘sacrificare’ questi giocatori per il super colpo a centrocampo

Calciomercato Inter: il punto a centrocampo tra acquisti e cessioni in vista dell’estate. Quali sono i piani del club nerazzurro

La rivoluzione silenziosa dell’Inter guidata da Cristian Chivu prende forma e parte direttamente dal cuore del campo. Mentre la squadra consolida e blinda il proprio primato in classifica a quota 69 punti, le ultime indiscrezioni trapelate da Sky Sport CH delineano un piano strategico e ambizioso tracciato dalla proprietà Oaktree. L’obiettivo primario della dirigenza nerazzurra è quello di rifondare totalmente la mediana, con il chiaro intento di abbassare l’età media della rosa e inserire nuova, fondamentale, energia atletica nel motore della squadra milanese.

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Il piano di Ausilio: Koné la priorità assoluta per il centrocampo

Nel fitto taccuino del direttore sportivo Piero Ausilio, il centrocampista giallorosso rappresenta la priorità assoluta per la prossima sessione di calciomercato. Nonostante la prevedibile resistenza della Roma, che attualmente valuta il cartellino del talentuoso classe 2001 oltre i 40 milioni di euro, il giocatore avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un eventuale trasferimento a Milano. Koné, che spera di trovare la consacrazione definitiva in vista dei prossimi Mondiali 2026, incarna perfettamente l’identikit tattico richiesto da Chivu: un mediano moderno, fisico, capace sia di interdire l’azione avversaria sia di far ripartire la manovra con strappi atletici devastanti. Sullo sfondo resta viva l’alternativa internazionale rappresentata da Mandela Keita, ma il centrocampista francese della Roma rimane a tutti gli effetti il “chiodo fisso” della dirigenza meneghina.

Le strategie di Oaktree: sacrifici eccellenti per finanziare il mercato

Per finanziare il decisivo assalto a Koné e agli altri obiettivi strategici (tra cui figurano la ricerca di un nuovo portiere e di un affidabile vice-Bastoni), il fondo Oaktree non esclude a priori dei sacrifici illustri in uscita. Secondo quanto riportato dall’emittente svizzera, persino pilastri intoccabili dello scacchiere nerazzurro come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu potrebbero clamorosamente partire di fronte a offerte economiche giudicate irrinunciabili. Parallelamente, l’addio di Henrikh Mkhitaryan a parametro zero appare ormai uno scenario quasi scontato.

Infine, un capitolo a parte merita la situazione legata al futuro di Marcus Thuram. Il destino dell’attaccante francese resta fortemente legato alle ricche sirene provenienti dalla Premier League e dai club dell’Arabia Saudita. Una sua eventuale cessione “monstre” garantirebbe alle casse interiste il prezioso tesoretto necessario per chiudere l’operazione Koné e, contemporaneamente, regalare a mister Chivu una rosa profondamente rinnovata, più giovane e soprattutto sostenibile a livello finanziario.