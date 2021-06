Calciomercato Inter, Marotta prepara il colpo perfetto: le ultime

L’Inter vuole rinforzarsi sulla fascia sinistra con l’ingaggio di Emerson Palmieri dal Chelsea: la situazione sul nazionale azzurro

Emerson Palmieri sarebbe il colpo perfetto per l’Inter. Così lo definisce il quotidiano Libero in edicola questa mattina. Il nazionale italiano è da tempo nel mirino di Marotta e Ausilio per rinforzare la fascia sinistra, con il giocatore che dal ritiro azzurro a Coverciano ha aperto al ritorno in Serie A.

Emerson non farebbe parte dei piani di Tuchel a Londra, con l’Inter però che vuole spendere una cifra inferiore rispetto ai 15-20 milioni di euro che il Chelsea chiederebbe per il giocatore ex Roma e Palermo. La dirigenza nerazzurra prossimamente potrebbe accelerare per portare Emerson alla corte di Simone Inzaghi.