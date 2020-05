Calciomercato Inter: Marotta pronto a mettere 15 giocatori sul piatto per gli scambi

Calciomercato Inter: se sarà un mercato di scambi Beppe Marotta è pronto a mettere sul piatto ben 15 giocatori nerazzurri

Tuttosport prova ad immaginare quale sarà il mercato dell’Inter in estate che, se dovesse essere caratterizzato da scambi, potrebbe favorire i nerazzurri. Beppe Marotta avrebbe ben 15 giocatori da mettere sul piatto per eventuali scambi.

Il primo nome, ovviamente, è quello di Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona. Poi ci sono Vecino e Gagliardini, utili per poter arrivare a Izzo del Torino o a Chiesa della Fiorentina, con cui si parlerà anche di Dalbert (in prestito ai viola) e probabilmente di Nainggolan. Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro sono in attesa di sapere se saranno riscattato dai rispettivi club.

Salcedo e Dimarco potrebbero essere nomi graditi al Verona per l’affare Kumbulla. Radu, oggi al Parma, potrebbe tornare alla base come vice-Handanovic o essere proposto per Sepe o Musso.