Calciomercato Inter: Milik e Wijnaldum sul taccuino di Marotta. I dettagli

L’Inter inizia a pianificare il prossimo mercato con due nomi in cima alla lista degli obiettivi: Arkadiuz Milik e Georginio Wijnaldum

L’Inter inizia a pianificare il prossimo mercato con un obiettivo ben preciso: rinforzare l’attacco nerazzurro. L’Inter, come noto, ha un problema in avanti, visto che quando viene a mancare Lukaku, Conte perde centimetri e reti. Il tecnico vuole un quarto attaccante di livello e il club si sta muovendo. Secondo Tuttosport da qualche settimana si sono però intensificati i contatti con gli intermediari di Milik, ritenuto profilo ideale sia come vice-Lukaku che come eventuale partner in alcune situazioni.

L’ostacolo è ovviamente rappresentato dalle richieste economiche del Napoli perché De Laurentiis non ha intenzione di agevolare Milik per i fatti sopracitati: 20 milioni la valutazione di partenza, alta per un giocatore fuori rosa e in scadenza. L’Inter potrebbe pensare a uno scambio, ma Vecino – gradito a Gattuso – è reduce da cinque mesi in infermeria e nel frattempo il Napoli ha preso Bakayoko.

Ma il polacco non è l’unico obiettivo di Marotta. Secondo il Corriere dello Sport l’ad nerazzurro avrebbe drizzato l’orecchie per Georginio Wijnaldum in vista di giugno. L’olandese sarà uno dei parametri zero di lusso. Lo vogliono sia il Barcellona (in pole) sia il Real, ma l’Inter si farà trovare pronta per una mezzala di questa qualità e, statene certi, un’offerta la farà.