Calciomercato Inter: Mourinho in aiuto dei nerazzurri con quella cessione? Marotta e Ausilio hanno bisogno di piazzare il loro esubero

Il futuro di Mehdi Taremi all’Inter sembra essere già giunto al capolinea. Dopo una sola stagione, deludente e al di sotto delle aspettative, il club nerazzurro ha deciso di mettere sul mercato l’attaccante iraniano. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza di Viale della Liberazione ha stabilito che la separazione è la via migliore da percorrere, una scelta strategica per liberare uno slot in attacco e fare spazio a un nuovo innesto.

Attualmente l’ex Porto è ancora bloccato in patria per questioni burocratiche, ma il suo rientro in Italia è atteso a breve, momento in cui si entrerà nella fase calda della sua cessione. L’Inter ha già fissato il prezzo per lasciarlo partire: la richiesta iniziale si attesta sui dieci milioni di euro, una cifra che il club considera comunque trattabile per facilitare una rapida conclusione dell’affare e registrare una plusvalenza.

Le pretendenti per l’attaccante non mancano, soprattutto dalla Premier League. Il Fulham è, al momento, il club che ha mostrato l’interesse più concreto e convinto, avviando i primi sondaggi esplorativi. Alla finestra restano anche il Nottingham Forest e i turchi del Besiktas, che seguono con attenzione l’evolversi della situazione.

Nelle ultime ore, inoltre, il nome di Mehdi Taremi è stato proposto anche al Fenerbahçe del grande ex interista José Mourinho, aggiungendo un’ulteriore, affascinante possibilità al suo orizzonte professionale. Il calciomercato attorno all’iraniano è in pieno fermento: l’Inter attende l’offerta giusta per chiudere definitivamente un capitolo che non ha regalato le soddisfazioni sperate.