Calciomercato Inter, retroscena sorprendente: l’Inter dice no a Inzaghi. Ecco cosa è successo

Calciomercato Inter, dietro le quinte esplode il caso: secco rifiuto a Simone Inzaghi, la ricostruzione completa

L’Inter ha resistito all’assalto dell’Al-Hilal, respingendo con decisione il pressing di Simone Inzaghi, intenzionato a portare in Arabia uno dei suoi uomini di fiducia della difesa nerazzurra. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore c’è stato un nuovo contatto tra i due club, ma da Viale della Liberazione è arrivato un doppio rifiuto: né Francesco Acerbi né Stefan De Vrij sono considerati cedibili.

Inter, nessuna apertura: Acerbi e De Vrij restano

La scelta di trattenere i due centrali esperti rappresenta un messaggio chiaro da parte di Cristian Chivu. Con il primo posto da difendere e la sfida contro il Napoli alle porte, l’Inter non può permettersi di indebolire il reparto arretrato. Nonostante le offerte importanti provenienti dall’Arabia Saudita, Marotta e Ausilio hanno preferito blindare i due leader difensivi, anche per evitare di trovarsi senza alternative adeguate nel mercato di gennaio. Per Acerbi, che sembrava incuriosito dalla proposta araba, la porta è stata chiusa definitivamente per preservare l’equilibrio dello spogliatoio.

Al-Hilal, cambio di rotta: ora l’obiettivo è Pablo Marì

Ricevuto il “no” nerazzurro, Inzaghi ha immediatamente virato su un nuovo obiettivo in Serie A. Il nome scelto per rinforzare la difesa dell’Al-Hilal è quello di Pablo Marì. Lo spagnolo, poco utilizzato dalla Fiorentina in questa prima parte di stagione (11 presenze), è ormai vicino al trasferimento. Il club viola ha dato il via libera alla cessione, permettendo così ai sauditi di colmare il vuoto lasciato dal mancato arrivo di un difensore dopo il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto coinvolgere anche João Cancelo.

